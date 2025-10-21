Παναθηναϊκός: Η οργιαστική εμφάνιση του Τεττέη μετά την μεταγραφή του στο «τριφύλλι»

Η Κηφισιά δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την Τρίπολη στον Κυριακάτικο (19/10) αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού, παρ' ότι προηγήθηκε με 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και τελικά μπόρεσε να φτάσει μέχρι το 2-2.

Ηγέτης του κλαμπ των βορείων προαστίων στην προσπάθειά του αυτή ήταν το πρόσωπο των ημερών, ο Ανδρέας Τεττέη, που στην πρώτη του εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό έκανε τρομερά πράγματα, που δεν έχει επαναλάβει ποτέ στην καριέρα του και ίσως να μην έχουν επαναληφθεί γενικότερα την φετινή σεζόν από κάποιον ποδοσφαιριστή.

