Παναθηναϊκός: Η οργιαστική εμφάνιση του Τεττέη μετά την μεταγραφή του στο «τριφύλλι»

Η Κηφισιά δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την Τρίπολη στον Κυριακάτικο (19/10) αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού, παρ' ότι προηγήθηκε με 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και τελικά μπόρεσε να φτάσει μέχρι το 2-2.
Ηγέτης του κλαμπ των βορείων προαστίων στην προσπάθειά του αυτή ήταν το πρόσωπο των ημερών, ο Ανδρέας Τεττέη, που στην πρώτη του εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό έκανε τρομερά πράγματα, που δεν έχει επαναλάβει ποτέ στην καριέρα του και ίσως να μην έχουν επαναληφθεί γενικότερα την φετινή σεζόν από κάποιον ποδοσφαιριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η Amazon μόλις έριξε το παγκόσμιο internet: Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση και τα αίτια του blackout
- «Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»: Ο Εμίρ Κουστουρίτσα μοιράστηκε τις «θεωρίες» του για κορονοϊό και AI
- Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.