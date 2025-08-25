Παναθηναϊκός και Ταμπόρδα: Ένα deal που το θέλουν όλοι

Από τα ξημερώματα του δεκαπενταύγουστου ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Βισέντε Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του δημιουργικού μέσου, που τόσο έχει ανάγκη από το ξεκίνημα της σεζόν και μετά την επιστροφή του Αζεντίν Ουναϊ στη Μαρσέιγ.

Αρκετές ημέρες μετά τόσο η Ole όσο και ο έγκριτος, Σέζαρ Λουίς Μερλό, επιβεβαίωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ, για τον 24χρονο άσο της Μπόκα Τζούνιορς που αγωνίζεται ως δανεικός στη Πλατέντε και την οδήγησε στην κατάκτηση του Απερτούρα.

Μπαίνοντας στη τελική ευθεία, καθώς μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να δηλωθεί στη λίστα η UEFA ενόψει των league phase, πάμε να δούμε μερικά δεδομένα της υπόθεσης και να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της ιστορίας αυτής.

