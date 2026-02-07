Μενού

Παναθηναϊκός: Καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα

Επίσημη καταγγελία στη Euroleague από την «πράσινη» ΚΑΕ για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το ματς του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε τοποθετηθεί επίσημα μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι που τον έβριζε, μετά την ήττα από την Dubai Basketball. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέβηκε στην εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του».

