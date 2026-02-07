Παναθηναϊκός: Καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε τοποθετηθεί επίσημα μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι που τον έβριζε, μετά την ήττα από την Dubai Basketball. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέβηκε στην εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του».
