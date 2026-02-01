Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Εύκολη νίκη επί της Κηφισιάς για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την επιστροφή του στην Λεωφόρο με την επιστροφή του στις νίκες, αφού κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ κόντρα στην πρώην ομάδα του πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα και μάλιστα με ασίστ Αντίνο ενώ οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα κλείδωσαν τα νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 81' και 84'.

