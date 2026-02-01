Μενού

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Εύκολη νίκη επί της Κηφισιάς για το «τριφύλλι»

Με σκορ 3-0 έληξε το ματς Παναθηναϊκός - Κηφισιά, με το «τριφύλλι» να πετυχαίνει εύκολο «τρίποντο».

Reader symbol
Newsroom
Ταμπόρδα - Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την επιστροφή του στην Λεωφόρο με την επιστροφή του στις νίκες, αφού κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ κόντρα στην πρώην ομάδα του πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα και μάλιστα με ασίστ Αντίνο ενώ οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα κλείδωσαν τα νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 81' και 84'.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ