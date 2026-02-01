Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Εύκολη νίκη επί της Κηφισιάς για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την επιστροφή του στην Λεωφόρο με την επιστροφή του στις νίκες, αφού κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ κόντρα στην πρώην ομάδα του πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα και μάλιστα με ασίστ Αντίνο ενώ οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα κλείδωσαν τα νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 81' και 84'.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κασσελάκης και Καμμένος «κρυφοκοιτάζουν» την Καρυστιανού - Πού «πατάνε» και γιατί θέλουν «πολιτικό γάμο»
- Ο «σφαγέας» της Άρτας: Από ένα κέρασμα στο καφενείο, σκότωσε έξι συγχωριανούς του
- «Γενέθλια ’86»: Η αυτοκτονία του Νίκου Σκυλοδήμου που έγινε τραγούδι
- Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.