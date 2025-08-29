Παναθηναϊκός - Κλήρωση Εuropa League: Πώς θα βγουν οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια

Σήμερα είναι η ημέρα που ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μάθουν ποιο θα είναι οι αντίπαλοί τους για τη League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι κατάφεραν να αποσπάσουν το επιθυμητό 0-0 μέσα στην έδρα της τουρκικής Σάμσουνσπορ και εκμεταλλευόμενοι το 2-1 του ΟΑΚΑ πήραν δίκαια την πρόκριση.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρεθούν στην κληρωτίδα του Europa League. Το τριφύλλι θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η ώρα της κλήρωσης για τον Παναθηναϊκό είναι στις 14.00 στη Νιόν.

Φάση από τον αγώνα Παναθηναϊκός - Σαχτάρ | Eurokinissi

Η διαδικασία της κλήρωσης του Europa League

Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν με τον παραδοσιακό τρόπο ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει το όνομα μίας ομάδας.

Στη συνέχεια, με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα βγαίνουν οι 8 αντίπαλοι της ομάδας αυτής μεταξύ των οποίων θα είναι φυσικά και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα θα μαθαίνουμε ποια ματς θα γίνονται εντός έδρας και ποια εκτός.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί 36 φορές, όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο ομάδες από κάθε pot (γκρουπ δυναμικότητας), επομένως όλοι μπορούν να βγάλουν τα τεφτέρια τους και να υπολογίσουν τις πιθανές τους αντιπάλους.

Pot 1 Ρόμα, Πόρτο, Ρέιντζερς, Φέγενορντ, Λιλ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ρεάλ Μπέτις, Ζάλτσμπουργκ, Άστον Βίλα

Pot 2 Φενέρμπαχτσε, Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Λιόν, ΠΑΟΚ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Σέλτικ, Μακάμπι Τελ Αβίβ

Pot 3 Γιουνγκ Μπόις, Βασιλεία, Μίντιλαντ, Φράιμπουργκ, Λουντογκόρετς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Στουρμ Γκρατς, FCSB, Νις

Pot 4 Μπολόνια, Θέλτα, Στουτγκάρδη, Παναθηναϊκός , Μάλμε, Γκόου Αχέντ Ινγκλς, Ουτρέχτη, Γκενκ, Μπραν