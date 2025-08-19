Παναθηναϊκός: Κοντά στη «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες!

Παναθηναϊκός... έτοιμος για όλα! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στον εκλεκτό τους για τη θέση του κεντρικού χαφ και αυτός είναι ο Ρενάτο Σάντσες.

Μάλιστα, η πλευρά του «τριφυλλιού» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, σε μία συμφωνία που αν ολοκληρωθεί θα προβλέπει και την οψιόν για την αγορά του παίκτη από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr