Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 2ς αγωνιστικής στη Super League. Ο αγώνας στη Λεωφόρο κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport 1.

Αυτό είναι το πρώτο φετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα καθώς δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα. Το μοναδικό πρόβλημα για τον Ρουί Βιτόρια είναι ο Γεντβάι, ωστόσο θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Ρενάτο Σάντσες, αν και δύσκολα ο Πορτογάλος θα αγωνιστεί καθώς και όταν αποκτήθηκε είχε αναφέρει πως θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο βδομάδες.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος, τεχνικός του Λεβαδειακού, με τη σειρά του δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τσιμπόλα, τον τραυματία Μπάλτσι και τον Κάτρη, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.



