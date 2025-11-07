Μενού

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Πώς από τους «4 μήνες εκτιμώμενος χρόνος», φτάσαμε στο «άγνωστο πότε θα επιστρέψει» 11 μήνες μετά

Η ταλαιπωρία του Ματίας Λεσόρ συνεχίζεται, με τα νέα να είναι δυσάρεστα γύρω από την κατάστασή του, ενώ το τοπίο είναι θολό γύρω από την επιστροφή του.

Ο Mατίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/AΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας και δεύτερο ψηλό.

Τι έχει συμβεί όμως για να φτάσουμε στο σήμερα; Ποια είναι τα... 40 κύματα που πέρασε ο Λεσόρ και ο Γολγοθάς που συνεχίζει και ανεβαίνει;

