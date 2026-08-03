Παναθηναϊκός: Με τον ηττημένο του Χράντσεκ Κράλοβε - Μπεσίκτας στα playoffs του Conference

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντσεκ Κράλοβε (Τσεχία)- Μπεσίκτας (Τουρκία) στα playoffs του Conference League, σε περίπτωση που το «τριφύλλι» αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα είναι μακριά από την Αθήνα για τους «πράσινους».

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον η ομάδα του Νίστρουπ αποκλειστεί από τους Βούλγαρος, μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.