Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ είναι πάντα στην κορυφή της ατζέντας

Σε μία περίοδο που όλοι στον Παναθηναϊκό εργάζονται με σκοπό να εκπληρώσουν τις επιθυμίες του Ράφα Μπενίτεθ την περίοδο του Ιανουαρίου σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τοπ επιπέδου, οι «πράσινοι» δείχνουν πως δεν φεύγει ποτέ από την ατζέντα τους το θέμα του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ.

Αυτό είναι κάτι που αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα και για τον ιδιοκτήτη της ομάδας, που θέλει το κλαμπ του να διαθέτει έναν σεβαστό αριθμό Ελλήνων παικτών, που να έχουν ρόλο στο ροτέισον του προπονητή.

