Μενού

Παναθηναϊκός: Νίκησε τον Αρη με την ποιότητα των αλλαγών του, πασιφανές το πέναλτι που δεν καταλόγισε ο Μπόγκναρ

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Αρη και τις αποφάσεις του Ούγγρου ρέφερι και της συμπατριώτισσάς του στο VAR, Αννα Κούλτσαρ.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη | INTIME
  • Α-
  • Α+

Να εξηγούμαστε εξ' αρχής, για να μην παρεξηγούμαστε εν συνεχεία ως προς τη διαιτησία του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ και της VAR, Αννα Κούλτσαρ: σωστά κατακυρώθηκε το γκολ του Αρη (παρά την παρέμβαση από το VAR για επιθετικό φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη με το χέρι στο πρόσωπό του), λανθασμένα δεν καταλογίστηκε το κλασικό πέναλτι του Λαφόν στον Αλφαρέλα, πολύ δύσκολη η φάση του 3-1, διότι ο Φαμπιάνο τραβάει τον Τεττέη και τον σπρώχνει πάνω στον Αθανασιάδη μετά τη γκάφα του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων. Γκάφα αντίστοιχου μεγέθους με αυτή του Γάλλου τερματοφύλακα ο οποίος τον τελευταίο μήνα το πάει από γκέλα σε γκέλα...

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ