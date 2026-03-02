Παναθηναϊκός: Νίκησε τον Αρη με την ποιότητα των αλλαγών του, πασιφανές το πέναλτι που δεν καταλόγισε ο Μπόγκναρ

Να εξηγούμαστε εξ' αρχής, για να μην παρεξηγούμαστε εν συνεχεία ως προς τη διαιτησία του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ και της VAR, Αννα Κούλτσαρ: σωστά κατακυρώθηκε το γκολ του Αρη (παρά την παρέμβαση από το VAR για επιθετικό φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη με το χέρι στο πρόσωπό του), λανθασμένα δεν καταλογίστηκε το κλασικό πέναλτι του Λαφόν στον Αλφαρέλα, πολύ δύσκολη η φάση του 3-1, διότι ο Φαμπιάνο τραβάει τον Τεττέη και τον σπρώχνει πάνω στον Αθανασιάδη μετά τη γκάφα του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων. Γκάφα αντίστοιχου μεγέθους με αυτή του Γάλλου τερματοφύλακα ο οποίος τον τελευταίο μήνα το πάει από γκέλα σε γκέλα...

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr