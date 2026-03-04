Μενού

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4 -1: Συνεχίζει το σερί το «τριφύλλι» - Αγκαλιά με την τετράδα

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο με 4-1 και έκανε ένα μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στην τετράδα της βαθμολογίας.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
Ο Ρενάτο Σάντσες στο Παναθηναϊκός - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική της Superleague και έκανε μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στην τετράδα της βαθμολογίας καθώς βρίσκεται στο +3 από τον Λεβαδειακό, με τον οποίο παίζει την Κυριακή (08/03) στη Λιβαδειά.

Οι «πράσινοι» έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και είχαν ως κορυφαίους τους Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα.

Το σκορ άνοιξε στο 7' ο Γεντβάι με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μπακασέτα.

Στο 15ο λεπτό, ο Ρενάτο με σουτ εκτός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Οι Κρητικοί μείωσαν στο 45' με τον Σαλσίδο. Στην επανάληψη, ο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ για τους «πράσινους» στο 51ο λεπτό και το τελικό 4-1 σημείωσε ο Ζαρουρί στο 86'.

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 53
  2. AEK 53
  3. ΠΑΟΚ 50
  4. Παναθηναϊκός 42
  5. Λεβαδειακός 39
  6. ΟΦΗ 28
  7. Άρης 28
  8. Ατρόμητος 27
  9. Βόλος 27
  10.  Κηφισιά 24
  11. Παναιτωλικός 21
  12. ΑΕΛ Novibet 21
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο απόψε στις 20:00.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ