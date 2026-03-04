Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4 -1: Συνεχίζει το σερί το «τριφύλλι» - Αγκαλιά με την τετράδα

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική της Superleague και έκανε μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στην τετράδα της βαθμολογίας καθώς βρίσκεται στο +3 από τον Λεβαδειακό, με τον οποίο παίζει την Κυριακή (08/03) στη Λιβαδειά.
Οι «πράσινοι» έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και είχαν ως κορυφαίους τους Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα.
Το σκορ άνοιξε στο 7' ο Γεντβάι με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μπακασέτα.
Στο 15ο λεπτό, ο Ρενάτο με σουτ εκτός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.
Οι Κρητικοί μείωσαν στο 45' με τον Σαλσίδο. Στην επανάληψη, ο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ για τους «πράσινους» στο 51ο λεπτό και το τελικό 4-1 σημείωσε ο Ζαρουρί στο 86'.
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 53
- AEK 53
- ΠΑΟΚ 50
- Παναθηναϊκός 42
- Λεβαδειακός 39
- ΟΦΗ 28
- Άρης 28
- Ατρόμητος 27
- Βόλος 27
- Κηφισιά 24
- Παναιτωλικός 21
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο απόψε στις 20:00.
