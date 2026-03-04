Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4 -1: Συνεχίζει το σερί το «τριφύλλι» - Αγκαλιά με την τετράδα

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική της Superleague και έκανε μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στην τετράδα της βαθμολογίας καθώς βρίσκεται στο +3 από τον Λεβαδειακό, με τον οποίο παίζει την Κυριακή (08/03) στη Λιβαδειά.

Οι «πράσινοι» έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και είχαν ως κορυφαίους τους Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα.

Το σκορ άνοιξε στο 7' ο Γεντβάι με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μπακασέτα.

Στο 15ο λεπτό, ο Ρενάτο με σουτ εκτός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Οι Κρητικοί μείωσαν στο 45' με τον Σαλσίδο. Στην επανάληψη, ο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ για τους «πράσινους» στο 51ο λεπτό και το τελικό 4-1 σημείωσε ο Ζαρουρί στο 86'.

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 53 AEK 53 ΠΑΟΚ 50 Παναθηναϊκός 42 Λεβαδειακός 39 ΟΦΗ 28 Άρης 28 Ατρόμητος 27 Βόλος 27 Κηφισιά 24 Παναιτωλικός 21 ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο απόψε στις 20:00.

