Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Αναβλήθηκε και επίσημα λόγω Σάμσουνσπορ

Με ανακοίνωσή της η Super League γνωστοποίησε και επίσημα πως αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ λόγω των υποχρεώσεων των «πράσινων» στα Play Offs του Europa League κόντρα στην Σάμσουνσπορ.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας προκριθεί στα Play Offs του Europa League μετά το 4-3 με την Σαχτάρ στα πέναλτι, ζήτησε από την Super League αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ λόγω των αγώνων με την Σάμσουνσπορ.

