Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον ΟΦΗ σήμερα (01/03) για τον εξ'αναβολήςτης Super League με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το πετυχημένο σερί νικών τους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την 4η θέση και την απευθείας έξοδο στην Ευρώπη. Μετά τη νίκη επί του Άρη, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει τους τρεις πόντους κόντα στους Κρητικούς, στο εξ'αναβολής παιχνίδι, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά (08/03).

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη, προέρχεται από την ευρεία νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ και ψάχνει βαθμό ή βαθμούς για καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις «5-8».

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Αρης 3-1

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 53 AEK 53 ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.) ΟΦΗ 28 (22 αγ.) Άρης 28 Ατρόμητος 27 Βόλος 27 Κηφισιά 24 (22 αγ.) Παναιτωλικός 21 ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (5μμ)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)