Παναθηναϊκός: Οι ελληνικές μεταγραφές του τριφυλλιού στην εποχή Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός με τον Σωτήρη Κοντούρη έφτασε τις 45 μεταγραφές Ελλήνων παικτών στην εποχή Αλαφούζου. Λίγοι, όμως, ήταν αυτοί που ξεχώρισαν.

Παναθηναϊκός - Καλλιθέα
Στιγμιότυπο από ματς Κυπέλλου Παναθηναϊκός - Καλλιθέα | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός είναι προφανές τα τελευταία χρόνια ότι προσπαθεί να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο και ο Σωτήρης Κοντούρης, ένας ταλαντούχος μέσος είναι μέρος αυτού του πλάνου.

Το πρόβλημα για το τριφύλλι είναι ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την Ακαδημία του, δεν επένδυσε στα τμήματα υποδομής κι έτσι για να έχει Έλληνα παίκτη, έπρεπε ή να πληρώσει άλλη ομάδα ή να πάρει κάποιον ελεύθερο.

