Παναθηναϊκός: Οι ελληνικές μεταγραφές του τριφυλλιού στην εποχή Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός είναι προφανές τα τελευταία χρόνια ότι προσπαθεί να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο και ο Σωτήρης Κοντούρης, ένας ταλαντούχος μέσος είναι μέρος αυτού του πλάνου.

Το πρόβλημα για το τριφύλλι είναι ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την Ακαδημία του, δεν επένδυσε στα τμήματα υποδομής κι έτσι για να έχει Έλληνα παίκτη, έπρεπε ή να πληρώσει άλλη ομάδα ή να πάρει κάποιον ελεύθερο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

