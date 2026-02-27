Παναθηναϊκός: Ολοταχώς για ανατροπή και προς ΟΑΚΑ το παιχνίδι με την Μπέτις

Αν και το πρωί της Παρασκευής (27/2) φαινόταν πως το θέμα με τη μεταφορά των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα στην άλλη πλευρά του Ολυμπιακού Σταδίου, θα οδηγούσαν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις (12/3, 19:45) προς το «Απόστολος Νικολαΐδης», το μεσημέρι της ίδιας μέρας υπήρξε... ανατροπή.

Στελέχη του ΟΑΚΑ είχαν επικοινωνία με τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και δεσμεύτηκαν πως ο δεύτερος κύκλος των έργων που δεν θα καθιστούσε λειτουργικό το γήπεδο και τη χρήση των αποδυτηρίων, των VIP και των δημοσιογραφικών θεωρείων του Σταδίου της Καλογρέζας, θα ξεκινήσει από τις 13 Μαρτίου.

Όπερ σημαίνει πως το γήπεδο θα είναι διαθέσιμο για να φιλοξενήσει τον αγώνα της 12ης Μαρτίου με την ισπανική Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Ως εκ τούτου, οι «πράσινοι» μολονότι είχαν πάρει το «ΟΚ» απ’ την UEFA για χρήση του «Απόστολος Νικολαΐδης» θα διοργανώσουν όπως όλα δείχνουν, κανονικά το ματς με τους Ισπανούς στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχοντας και τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων φιλάθλων.

Υπέρ του ΟΑΚΑ είχε ταχθεί και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού, που θεωρεί πως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας, ταιριάζει περισσότερο ως έδρα του «τριφυλλιού», μέχρι να πάει στο νέο της «σπίτι» στον Βοτανικό απ’ τον Μάιο του 2027.