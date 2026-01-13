Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3: Θρυλική ανατροπή και «πράσινη» κατάρρευση

Με την επικράτηση των Ερυθρόλευκων έλαβε τέλος το Super Cup 2026. Οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup, κατάφεραν με θρυλική ανατροπή να επικρατήσουν με 3-2 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15) και μετά το League Cup να πάρουν και αυτή την κούπα. Μ

Δυνατή ήταν η εμφάνιση του Ατανασίεβιτς ο οποίος χάρισε δυο από τους τρεις πόντους του Ολυμπιακού. στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Όπως σημειώνει και το gazztta.gr, το ντ'ερμπι κορυφώθηκε στο τέταρτο σετ και ίδαμε επιτέλους ένα μεγάλο ντέρμπι αντάξιο των δύο ομάδων, αν και αρχικά αυτό δεν φαινόταν. Και δεν φαινόταν γιατί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-0 και μετά με 9-4 με τον Νίλσεν να είναι ασταμάτητος. Εκεί όμως που όλα έδειχναν χαμένα για τους Πειραιώτες αυτοί αντέδρασαν και σιγά σιγά μείωναν την διαφορά έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ατανασίεβιτς και τον Δαλακούρα να παίρνει κρίσιμους πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα στο 18-19 και από εκείνο το σημείο είδαμε ένα τεράστιο ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο. Ένα ντέρμπι που κρίθηκε με άσο του Ατανασίεβιτς ο οποίος έκανε το 24-26 στέλνοντας τον τελικό στο τάι μπρέικ.