Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός βόλεϊ Super Cup: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοντράρονται σήμερα (13/01) στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του Μαρκόπουλου στον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών, με έναρξη αναμέτρησης στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Φλοίσβου με 3-0 στο Φάληρο ενώ οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 3-1 σετ τον Πανιώνιο στο κλειστό του Ρέντη.
