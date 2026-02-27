Μενού

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Και τώρα οι δυο τους, σε ένα ντέρμπι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την απρόσμενη εξέλιξη της επιστροφής των «αιωνίων αντιπάλων» στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Euroleague.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μπάσκετ
Τα δεδομένα με τα οποία ξαναβγήκαν στον δρόμο προς το Final 4 της Αθήνας (22-24 Μαϊου) και «ρίχτηκαν» ξανά στην αδυσώπητη μάχη που δίνουν από το καλοκαίρι για το ποιος εκ των δύο θα το σηκώσει επί ελληνικού εδάφους, η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα ήταν εκείνοι που περίμεναν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχτηκαν οι δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

