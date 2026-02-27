Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Και τώρα οι δυο τους, σε ένα ντέρμπι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα!

Τα δεδομένα με τα οποία ξαναβγήκαν στον δρόμο προς το Final 4 της Αθήνας (22-24 Μαϊου) και «ρίχτηκαν» ξανά στην αδυσώπητη μάχη που δίνουν από το καλοκαίρι για το ποιος εκ των δύο θα το σηκώσει επί ελληνικού εδάφους, η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα ήταν εκείνοι που περίμεναν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχτηκαν οι δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Aπεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ το Σάββατο
- Τέμπη: H μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.