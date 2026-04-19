Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE από τη Λεωφόρο για τα πλέι οφ

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των play off, κι ενώ η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟΚ και άνοιξε τη διαφορά από τη 2η θέση. Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί έξι φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις αναμετρήσεις τους με δύο νίκες των Πρασίνων, δύο του Ολυμπιακού και δύο ισοπαλίες.

Η αναμέτρηση τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία (1-1), ενώ στον Β’ Γύρο υπήρξε νίκη του Παναθηναϊκού στον Πειραιά με 1-0. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Πράσινους έπειτα από ένα αήττητο οκτώ αναμετρήσεων που είχε δημιουργήσει ο Ολυμπιακός εντός και εκτός έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος (3 νίκες – 5 ισοπαλίες).

Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί των Ερυθρολεύκων ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2024 με 2-0 και από τότε υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες μεταξύ τους και μια νίκη του Ολυμπιακού.