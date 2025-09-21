Με το ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.

Ο Παναθηναϊκός που θα έχει στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο νέος τεχνικός των «πρασίνων» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Πελίστρι και Γερεμέγεφ. Από την άλλη πλευρά ο αήττητος στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός θα παραταχθεί δίχως τον Ροντινέι.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE: Οι 11άδες

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά - Άρης 0-1

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)