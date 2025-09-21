Μενού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE: Το ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE στις 21:00 για την 4η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE | Eurokinissi
Με το ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.

Ο Παναθηναϊκός που θα έχει στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο νέος τεχνικός των «πρασίνων» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Πελίστρι και Γερεμέγεφ. Από την άλλη πλευρά ο αήττητος στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός θα παραταχθεί δίχως τον Ροντινέι. 

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE: Οι 11άδες


Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά - Άρης 0-1
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1
Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

