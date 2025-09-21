Με το ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.
Ο Παναθηναϊκός που θα έχει στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο νέος τεχνικός των «πρασίνων» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Πελίστρι και Γερεμέγεφ. Από την άλλη πλευρά ο αήττητος στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός θα παραταχθεί δίχως τον Ροντινέι.
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός LIVE: Οι 11άδες
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά - Άρης 0-1
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1
Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.