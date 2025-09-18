Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Με κόσμο τελικά το «ντέρμπι των αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός, τελικά, όπως φαίνεται θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στο περιθώριο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League την Κυριακή (21/9), παρουσία του κόσμου του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, αρχικά υπήρξε αναταραχή με τους «πρασίνους» να αποφασίζουν να προσφύγουν μέχρι και στο Διοικητικό Εφετείο για την ποινή της μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που τους επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά, στη σκέψη πως αυτή θα εφαρμοζόταν άμεσα στο επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού», δηλαδή το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τελικώς αυτό δεν γίνεται να συμβεί αφού βάσει τροπολογίας που πέρασε τον Φλεβάρη του 2025 από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, δεν είναι δυνατόν να είναι άμεσα εφαρμόσιμη η ποινή. Η διάταξη αυτή ορίζει πως ακόμα και οι κυρώσεις της Διαρκής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας ισχύουν μετά την παρέλευση του απαραίτητου πενθημέρου.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ισχύει με την τιμωρία του

Πιο συγκεκριμένα, σε μία συνεδρίαση της λίγκας τον Ιανουάριο του 2025 είχε τεθεί επί τάπητος και το θέμα των ποινών της ΔΕΑΒ. Συζητήθηκε, λοιπόν, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει εκείνη για παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών θα εκτελούνται από το συνεταιρισμό την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η τιμωρούμενη ΠΑΕ είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση θα εκτελείται από την επόμενη αγωνιστική.

Το ίδιο ισχύει και με τις ίδιες ποινές του Π.Κ. της ΕΠΟ και με βάση αναλογική εφαρμογή του άρθρου 120 του Ν. 2725/1999 και ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι πως έτσι θα ισχύει εφεξής. Καμία ομάδα δεν έφερε αντίρρηση στην αλλαγή αυτή.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει την τιμωρία αυτή στον αγώνα με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.