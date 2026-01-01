Μενού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι των 4.297 αγώνων ΝΒΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και το Gazzetta καταγράφει τα πεπραγμένα των 16 πρώην NBAers των δύο ομάδων.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, και στα ρόστερ των δύο ομάδων δεσπόζουν 16 πρώην NBAers, με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές συνολικά στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Ποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» μετράει τις περισσότερες συμμετοχές στο NBA; Ποιος έχει αγωνιστεί σε περισσότερες ομάδες; Και, τέλος, ποιος έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού;

