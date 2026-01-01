Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι των 4.297 αγώνων ΝΒΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, και στα ρόστερ των δύο ομάδων δεσπόζουν 16 πρώην NBAers, με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές συνολικά στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Ποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» μετράει τις περισσότερες συμμετοχές στο NBA; Ποιος έχει αγωνιστεί σε περισσότερες ομάδες; Και, τέλος, ποιος έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού;

