Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Λανουά «βλέπει» πέναλτι στη φάση με Καμπελά

Με μία αμφιλεγόμενη φάση, για την οποία οι «Ερυθρόλευκοι» διαμαρτύρονται ότι δεν δόθηκε πέναλτι, ολοκληρώθηκε το χθεσινό Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στο περιθώριο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, στο report του για την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε, τοποθετήθηκε για την επίμαχη φάση με τον Καμπελά, πιστεύοντας ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, το σχόλιό του αναφέρει τα εξής: Σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από 2 παίκτες χωρίς να επιδιώκει επαφή για να ξελεγάσει τον διαιτητή.

«Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να κάνει review δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι» είπε επίσης ο αρχιδιαιτητής.