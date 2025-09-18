Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ορατός ο «κίνδυνος» να γίνει το ντέρμπι χωρίς κόσμο

Ο Παναθηναϊκός, την ερχόμενη Κυριακή (21/9), θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο περιθώριο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, με τους «Πράσινους» να κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τον «αιώνιο αντίπαλό» τους χωρίς τους φιλάθλους τους.
Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς κόσμο, εξαιτίας της ποινής που επέβαλε την Τετάρτη (17/09) η ΔΕΑΒ.
Οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλουν την εφαρμογή της ποινής των κεκλεισμένων των θυρών που τους επιβλήθηκε από την Επιτροπή.
