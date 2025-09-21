Μενού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στις εξέδρες της Λεωφόρου ο Αλέξης Τσίπρας

Το παρών στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, έδωσε για ακόμα μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | EUROKINISSI
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και το παρών έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού και πάντα, όσο φορτωμένο και να ήταν το πολιτικό του πρόγραμμα έβρισκε χρόνο να παρευρεθεί στη Λεωφόρο

Στο στιγμιότυπο, φαίνεται να παρακολουθεί με αγωνία το ντέρμπι, που μέχρι στιγμής το προβάδισμα έχει ο Παναθηναϊκός με 1 - 0

