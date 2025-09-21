Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στις εξέδρες της Λεωφόρου ο Αλέξης Τσίπρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και το παρών έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού και πάντα, όσο φορτωμένο και να ήταν το πολιτικό του πρόγραμμα έβρισκε χρόνο να παρευρεθεί στη Λεωφόρο.

Στο στιγμιότυπο, φαίνεται να παρακολουθεί με αγωνία το ντέρμπι, που μέχρι στιγμής το προβάδισμα έχει ο Παναθηναϊκός με 1 - 0.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | EUROKINISSI