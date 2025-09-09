Μενού

Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός Super Cup, αυτές είναι οι ποινές

Οριστικά ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει μέρος στο φετινό Super Cup και θα κληθεί να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Intime
Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης έλαβε τέλος καθώς στο Δ.Σ. της Stoiximan GBL έγινε και επίσημα γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα λάβει μέρος στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τη μη συμμετοχή τους στο Stoiximan Super Cup ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

