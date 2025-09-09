Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός Super Cup, αυτές είναι οι ποινές

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας απόφασης έλαβε τέλος καθώς στο Δ.Σ. της Stoiximan GBL έγινε και επίσημα γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα λάβει μέρος στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τη μη συμμετοχή τους στο Stoiximan Super Cup ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

