Παναθηναϊκός, Όσμαν: Στην 12άδα ο Τούρκος φόργουορντ κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας επιστροφής έλαβε τέλος, καθώς οΤσέντι Όσμαν υπολογίζεται κανονικά για το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο 30χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» και όπως είχε πει ο Άταμαν θα κρινόταν τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο ματς.

