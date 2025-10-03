Παναθηναϊκός, Όσμαν: Στην 12άδα ο Τούρκος φόργουορντ κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας επιστροφής έλαβε τέλος, καθώς οΤσέντι Όσμαν υπολογίζεται κανονικά για το ματς με την Μπαρτσελόνα.
Ο 30χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» και όπως είχε πει ο Άταμαν θα κρινόταν τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο ματς.
