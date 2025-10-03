Μενού

Παναθηναϊκός, Όσμαν: Στην 12άδα ο Τούρκος φόργουορντ κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν τέθηκε στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση κόντρα την Μπαρτσελόνα.

Reader symbol
Newsroom
osman
INTIME
  • Α-
  • Α+

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας επιστροφής έλαβε τέλος, καθώς οΤσέντι Όσμαν υπολογίζεται κανονικά για το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο 30χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» και όπως είχε πει ο Άταμαν θα κρινόταν τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο ματς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ