Παναθηναϊκός - Πάκσι: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Πάκσι απόψε (30/07) στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 της ουγγρικής ομάδας στο πρώτο ματς την περασμένη εβδομάδα και θέλουν να πάρουν την νίκη-πρόκριση για τον επόμενο προκριματικό γύρο.
Ντεμπούτο με την φανέλα του «τριφυλλιού» αναμένεται να κάνει ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στη θέση του Τουμπά, στο κέντρο της άμυνας.
Στον γ' προκριματικό της διοργάνωσης, η ομάδα του Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1984 από την Σόφια της Βουλγαρίας, που απέκλεισε την Σπάρτακ Τρνάβα.
Το πρώτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 6 Αυγούστου.
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