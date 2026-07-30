Παναθηναϊκός - Πάκσι: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Πάκσι απόψε (30/07) στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 της ουγγρικής ομάδας στο πρώτο ματς την περασμένη εβδομάδα και θέλουν να πάρουν την νίκη-πρόκριση για τον επόμενο προκριματικό γύρο.

Ντεμπούτο με την φανέλα του «τριφυλλιού» αναμένεται να κάνει ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στη θέση του Τουμπά, στο κέντρο της άμυνας.

Στον γ' προκριματικό της διοργάνωσης, η ομάδα του Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1984 από την Σόφια της Βουλγαρίας, που απέκλεισε την Σπάρτακ Τρνάβα.

Το πρώτο ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 6 Αυγούστου.