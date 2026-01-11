Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο ΟΑΚΑ ολοκληρώνεται απόψε η 16η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στις τέσσερις από τις πέντε αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι δύο ομάδες και στις δύο έδρες την τελευταία τριετία. Το 2023-24 στον Α’ Γύρο πήρε τη νίκη με 5-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου και με 3-0 στις Σέρρες για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Το 2024-25 επικράτησε με 3-1 στην Αθήνα και στις Σέρρες οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία (2-2). Για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος οι Πράσινοι επικράτησαν με 3-0 εκτός έδρας.
Συνολικά, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 26 φορές με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει επικρατήσει στις 23 από αυτές. Ο Πανσερραϊκός έχει πάρει δύο νίκες με 1-0, ενώ υπάρχει και μία ισοπαλία 1-1 μεταξύ τους.
Η ευρύτερη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού είναι το 7-0 της σεζόν 1968-69, το οποίο ήρθε ακριβώς ένα ματς μετά την παρθενική νίκη της ομάδας των Σερρών σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Πράσινους, το 1967-68, όπου επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Καλαπόδα.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός - Βόλος 16:00
ΟΦΗ - Αστέρας 17:30
Άρης - ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00
Η βαθμολογία της Super League (σε 15 αγ.)
1. Ολυμπιακός 39β.*
2. ΠΑΟΚ 38*
3. ΑΕΚ 37
4. Λεβαδειακός 28
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22**
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 19*
9. Παναιτωλικός 15*
10. Αστέρας 13
11. Ατρόμητος 13*
12. ΟΦΗ 12**
13. ΑΕΛ 10*
14. Πανσερραϊκός 5
* Σε 16 αγώνες
** Σε 14 αγώνες
