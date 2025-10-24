Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είχαν «βίους αντίθετους» το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στις εκτός έδρας αποστολές τους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ και, παρότι προηγήθηκαν, γνώρισαν την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μένοντας στους 3 βαθμούς μετά από ισάριθμα ματς.
Από πλευράς του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» που είχε -στα χαρτιά- πολύ δύσκολο έργο στο «Πιέρ Μορουά», επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-4 της Λιλ, σε ένα φινάλε-θρίλερ και ανέβηκε στους 4 πόντους, έχοντας και την ισοπαλία με τη Μακάμπι στην πρεμιέρα.
Δεδομένα λοιπόν οι πιθανότητες πρόκρισης των Θεσσαλονικιών αυξήθηκαν, σε αντίθεση με εκείνες του «Τριφυλλιού» που... έπεσαν.
Οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, και σύμφωνα με την δημοφιλή πλατφόρμα αναλύσεων Football Meets Data, οι «πράσινοι» έχουν αυτή τη στιγμή 55% πιθανότητες να καταλάβουν μια θέση στην 24αδα και να συνεχίσουν στην ενδιάμεση φάση του Europa, ενώ διαθέτουν μόλις 3% για απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω της οκτάδας.
Από την άλλη, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει το αντίστοιχο ποσοστό να ανεβαίνει και να βρίσκεται πλέον στο 72%, ενώ αναφορικά με την κατάληψη θέσης ανάμεσα στις πρώτες 8 ομάδες του τουρνουά, το νούμερο αυτό είναι στο 6%.
