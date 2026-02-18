Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ απόψε (18/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Για το «τριφύλλι» ντεμπούτο θα κάνει ο Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις καθώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο οποίος φαίνεται να οδεύει σιγά σιγά προς την έξοδό του από τους «πράσινους».
Με την αποστολή της ομάδας δεν ταξίδεψε ωστόσο ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω ίωσης. Σε περίπτωση που αισθανθεί καλύτερα, θα ταξιδέψει την ίδια ημέρα ώστε να παίξει στον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς κατεβαίνει στον αγώνα με αμφίβολη τη συμμετοχή του Ντίμσα με τον Λιθουανό να ακολουθεί την αποστολή στο Ηράκλειο και να αποφασίζεται τελευταία στιγμή η παρουσία του στο παρκέ.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Ηρακλής - Μύκονος.
Τα ζευγάρια του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
