Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ απόψε (18/02) στο Ηράκλειο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από ματς ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ απόψε (18/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Για το «τριφύλλι» ντεμπούτο θα κάνει ο Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις καθώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο οποίος φαίνεται να οδεύει σιγά σιγά προς την έξοδό του από τους «πράσινους».

Με την αποστολή της ομάδας δεν ταξίδεψε ωστόσο ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω ίωσης. Σε περίπτωση που αισθανθεί καλύτερα, θα ταξιδέψει την ίδια ημέρα ώστε να παίξει στον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς κατεβαίνει στον αγώνα με αμφίβολη τη συμμετοχή του Ντίμσα με τον Λιθουανό να ακολουθεί την αποστολή στο Ηράκλειο και να αποφασίζεται τελευταία στιγμή η παρουσία του στο παρκέ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Ηρακλής - Μύκονος.

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι - Άρης 17:00 ΕΡΤ2
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

  • Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ