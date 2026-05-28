Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σήμερα (28/05) στο T-Center για το Game 1 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «πράσινοι» μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Final Four της Ευρωλίγκας, ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Μυκόνου και απέναντι στον ΠΑΟΚ καλούνται να αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή στην επόμενη φάση.

Eπιστρέφει στην ενεργό δράση ο Κώστας Σλούκας ενώ μικροπροβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής Παντελής Μπούτσκος δεν ξέρει εάν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τόμας Ντίμσα, η συμμετοχή του οποίου παραμένει αμφίβολη.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 20:15)

Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)

Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)