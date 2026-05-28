Μενού

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ σήμερα (28/05) στο T-Center για το Game 1 των ημιτελικών της GBL. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σήμερα (28/05) στο T-Center για το Game 1 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «πράσινοι» μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Final Four της Ευρωλίγκας, ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Μυκόνου και απέναντι στον ΠΑΟΚ καλούνται να αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή στην επόμενη φάση.

Eπιστρέφει στην ενεργό δράση ο Κώστας Σλούκας ενώ μικροπροβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής Παντελής Μπούτσκος δεν ξέρει εάν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τόμας Ντίμσα, η συμμετοχή του οποίου παραμένει αμφίβολη.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

  • Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)
  • Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
  • Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

  • Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 20:15)
  • Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)
  • Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ