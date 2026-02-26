Παναθηναϊκός - Παρί: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (26/02) την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start.

Νωρίτερα σε αλλαγή της ώρας έναρξης του αγώνα με την Paris Basketball για την 29η αγωνιστική της EuroLeague είχε προχωρήσει η διοργανώτρια αρχή, έπειτα από σχετικό αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Η «πράσινη» ΚΑΕ είχε ζητήσει τη μετάθεση του τζάμπολ, καθώς την ίδια ημέρα διεξάγεται και ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Παναθηναϊκός με τη Βικτόρια Πλζεν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις.

Το αίτημα έγινε δεκτό και, ως εκ τούτου, το τζάμπολ στο OAKA Olympic Indoor Hall (Telekom Center Athens) θα δοθεί την Πέμπτη (26/02) στις 21:45.