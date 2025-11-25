Παναθηναϊκός - Παρτιζάν 91-69: Έστησε πάρτι και πάτησε κορυφή

Μόλις ενεργοποιεί την άμυνα, ο Παναθηναϊκός φοράει το... μανδύα του άτρωτου, κάτι που επιβεβαιώθηκε και απόψε στο Telekom Athens Center, στην τέταρτη διαδοχική νίκη των «πράσινων» στη Euroleague, με την οποία πάτησαν κορυφή! Το «τριφύλλι» πέρασε το εμπόδιο και της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και με το τελικό 91-69 , αύξησε το ρεκόρ του σε 9-4, πιάνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας την Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 4-9, μετρώντας τρεις διαδοχικές ήττες.

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός... ίδρωσε απόψε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο δέχθηκε 31 πόντους από την Παρτιζάν των μηδέν λαθών. Ωστόσο, με το... καλησπέρα της δεύτερης περιόδου και με την άμυνα να κάνει την εμφάνιση της στο παρκέ, οι «πράσινοι» περιόρισαν τους αντιπάλους στους 13 πόντους και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα, αλλά «τάισαν» με αυτοπεποίθηση την επίθεση τους, μετατρέποντας πρόωρα σε... περίπατο την αναμέτρηση. Για την... Ιστορία, η Παρτιζάν έμεινε στους 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ από το 24΄ το επόμενο καλάθι της σημειώθηκε στο 33΄!!!

Πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» ο συνήθης-ύποπτος, Κέντρικ Ναν, με 26 πόντους, με τον Κένεθ Φαρίντ να αγγίξει το νταμπλ νταμπλ (12π., 7ρ.), τον Τζέριαν Γκραντ να διακρίνεται και πάλι σε άμυνα και επίθεση (8π.) και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ (13π.). Τρομερή δουλειά από τον Χουάντσο Ερνανγνκόμεθ στον τομέα των ριμπάουντ, με τον Ισπανό να μαζεύει 15(!), ενώ τη διαφορά έκανε για ακόμη μία φορά ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με 7 πόντους και 10 ασίστ! Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσεντί Όσμαν, Όμερ Γιούρτσεβεν, Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και ο ανέτοιμος Βασίλης Τολιόπουλος.

Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε χωρίς τους Κάρλικ Τζόουνς, Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 16 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε στο πρώτο δεκάλεπτο την αμυντική αδράνεια του, με τον Μπράουν να σκοράρει 14 πόντους σε αυτό το διάστημα και την Παρτιζάν των μηδέν λαθών να τα... βάζει από παντού. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 7΄ στο -6 (12-18), με την είσοδο του Σλούκα αντί του Σορτς να αφυπνίζει την ομάδα σε άμυνα, οργάνωση και δημιουργία, μαζεύοντας τη διαφορά και κλείνοντας το δεκάλεπτο στο -4 (27-31).

Ωστόσο, από την εκκίνηση της δεύτερη περιόδου έγιναν αντιληπτές οι αμυντικές διαθέσεις του Παναθηναϊκού, πιέζοντας σε όλο το παρκέ και μπλοκάροντας τα πικ εν ρολ των αντιπάλων. Για ακόμη μία φορά, οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την σωστή λειτουργία της άμυνας και κρατώντας στους 13 πόντους τους φιλοξενούμενους μέχρι το ημίχρονο, είδαν τον Ναν να παίρνει μπροστά, χαρίζοντας τους από τα 6,75 το προβάδισμα με 40-39 στο 17΄ και οδηγώντας την ομάδα στα αποδυτήρια στο +4 (48-44).

Η «πράσινη» άμυνα... οργίασε στο τρίτο δεκάλεπτο, κρατώντας τους Σέρβους στους 6 πόντους και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +23 (73-50). Απέναντι στην... παραδομένη Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο 35΄ ακόμη και στο +28 (82-54), με το ΟΑΚΑ να αποθεώνει τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν για ακόμη μία μοναδική παράσταση.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 5 (1), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 13 (1), Σαμοντούροβ 3, Γκραντ 8, Κουζέλογλου, Ναν 26 (3), Φαρίντ 12, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 8, Μήτογλου 9 (1).

Παρτιζάν (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Μίλτον 9, Μούρινεν, Ουάσινγκτον 8, Οσετκόφσκι 4, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέβσκι 4, Μπράουν 16 (3), Μπόνγκα 6, Πάρκερ 7 (1), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 2.