Παναθηναϊκός - Παρτιζάν μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Αυστραλία στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», και θα αντιμετωπίσει σήμερα την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον αγώνα να ξεκινά στις 12:30 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) και να προβάλλεται τηλεοπτικά από το ERTWORLD.

Ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα ταξίδεψε μέχρι τη Μελβούρνη, όπου θα γίνει ο αγώνας με την Παρτιζάν, ενώ Τζέι Σορτς και Ρίσον Χολμς δεν ταξίδεψαν λόγω ίωσης, με τον δεύτερο να κάνει το ταξίδι σε μεταγενέστερο χρόνο.

Να υπενθυμίσουμε ότι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις δεν θα ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία, προκειμένου να μείνουν πίσω για να προετοιμαστούν ενόψει της νέας σεζόν, λόγω της πρόωρη έναρξη της Euroleague.