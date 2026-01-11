Παναθηναϊκός - Περιστέρι LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Στις 16:00 κάνει τζάμπολ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Παναθηναϊκός - Περιστέρι LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.
Παναθηναϊκός - Περιστέρι Live streaming
Παναθηναϊκός - Περιστέρι LIVE
Με ένα εντός έδρας παιχνίδι αρχίζει ο δεύτερος γύρος για τον Παναθηναϊκό, όπως τελείωσε ο πρώτος αφού νίκησε την περασμένη Κυριακή την Καρδίτσα. Ήταν η 10η διαδοχική νίκη των «πράσινων» στο Πρωτάθλημα και με αυτήν έκλεισαν το πρώτο μισό του με απολογισμό 11-1. Ως γηπεδούχοι μετρούν πλέον 19 διαδοχικές, εντός έδρας νίκες κανονικής περιόδου αφού η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73).
Το Περιστέρι αγνοεί τη νίκη από τις 6 Δεκεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου. Ακολούθησαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με τελευταία εκείνη του περασμένου Σαββάτου στο Ιβανώφειο από τον Ηρακλή. Έκλεισε έτσι τον πρώτο γύρο με αρνητικό συντελεστή αποτελεσμάτων (5-7) για δεύτερη συνεχόμενη και συνολικά για 10η φορά στις 24 σεζόν του στη Stoiximan GBL.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Άρης - Ηρακλής 78-76
Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΑΕΚ - Μύκονος 90-65
Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120
Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00
Μαρούσι - Προμηθέας 16:00
- «Θα είναι κόλαση τα γυρίσματα»: Το θρίλερ που βασάνισε τους πρωταγωνιστές του
- Argentina: Το μαγαζί που ανέστησε μία άγνωστη αλλά πανέμορφη πλατεία του κέντρου της Αθήνας
- Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ
- Δημήτρης Πανόπουλος για το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη: «Καμία χαιρεκακία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.