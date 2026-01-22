Μενού

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά στον Καμπίνι το «τριφύλλι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έχει προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή των Galacticos, έχει προχωρήσει αρκετά με την περίπτωση ενός αριστερού μπακ και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αυτός είναι ο διεθνής Νοτιοαφρικανός άσος της Μόλντε, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Oι «πράσινοι» έχουν προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την αγορά του 22χρονου άσου, ο οποίος ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα και είναι τέσσερις φορές διεθνής με την χώρα του.

