Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά στον Καμπίνι το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή των Galacticos, έχει προχωρήσει αρκετά με την περίπτωση ενός αριστερού μπακ και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αυτός είναι ο διεθνής Νοτιοαφρικανός άσος της Μόλντε, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Oι «πράσινοι» έχουν προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την αγορά του 22χρονου άσου, ο οποίος ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα και είναι τέσσερις φορές διεθνής με την χώρα του.

