Παναθηναϊκός: Πότε φτάνει ο Φαρίντ στην Αθήνα

Ο Κένεθ Φαρίντ θα αφιχθεί στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (09/11) προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Κένεθ-Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, κατά η διάρκεια των δηλώσεών του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι στο Κλειστό «Α. Παπανδρέου».

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή (07/11) εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet σχετικά με την άμεση άφιξη του Φαρίντ στην Αθήνα.

