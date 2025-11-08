Παναθηναϊκός: Πότε φτάνει ο Φαρίντ στην Αθήνα

Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, κατά η διάρκεια των δηλώσεών του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι στο Κλειστό «Α. Παπανδρέου».

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή (07/11) εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet σχετικά με την άμεση άφιξη του Φαρίντ στην Αθήνα.

