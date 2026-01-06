«Παναθηναϊκός... Πρέπει να μιλήσουμε»: H αλλαγή του Ελάιζα Μπράιαντ

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε ένα video στο οποίο έφτιαχνε μία λίστα με τις 5 καλύτερες ατμόσφαιρες που έχει βιώσει στα γήπεδα που είχε αγωνιστεί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media. Το συγκεκριμένο top-5 του 30χρονου γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν το εξής...

5- Παναθηναϊκός

4-Ερυθρός Αστέρας

3-Φενέρμπαχτσε

2-Παρτιζάν

1-Χάποελ Τελ Αβίβ

