Μενού

«Παναθηναϊκός... Πρέπει να μιλήσουμε»: H αλλαγή του Ελάιζα Μπράιαντ

Το video του Ελάιζα Μπράιαντ για τον Παναθηναϊκό και η αλλαγή που έκανε στο Top-5 καλύτερης ατμόσφαιρας που έχει βιώσει στα γήπεδα.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από το βίντεο του Ελάιζα Μπράιαντ
Στιγμιότυπο από το βίντεο του Ελάιζα Μπράιαντ | YouTube / Elijah Bryant
  • Α-
  • Α+

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε ένα video στο οποίο έφτιαχνε μία λίστα με τις 5 καλύτερες ατμόσφαιρες που έχει βιώσει στα γήπεδα που είχε αγωνιστεί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media. Το συγκεκριμένο top-5 του 30χρονου γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν το εξής...

  • 5-Παναθηναϊκός
  • 4-Ερυθρός Αστέρας
  • 3-Φενέρμπαχτσε
  • 2-Παρτιζάν
  • 1-Χάποελ Τελ Αβίβ

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ