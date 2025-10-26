Παναθηναϊκός - Προμηθέας 91-70: Άνετος με Γιούρτσεβεν και Μήτογλου

Παναθηναϊκός - Προμηθέας 91-70: Με κορυφαίους τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου, ο «μισός» Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το καλό του διάστημα στην 2η περίοδο και επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 91-70 λίγο πριν από την «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Ήταν γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε πολλά προβλήματα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Λεσόρ, Σαμοντούροβ, Χολμς, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ είχαν τεθεί έτσι και αλλιώς νοκ άουτ από αυτό το ματς, ενώ λίγη πριν από το τζάμπολ έγινε γνωστό ότι θα απουσίαζε και ο Κέντρικ Ναν.

Αυτομάτως θα ήταν διαθέσιμοι 10 από τους 16 παίκτες του ρόστερ και δη σε μια περίοδο όπου ήταν αναγκαίο το rotation από τη στιγμή που ακολουθεί δύσκολη διαβολοβδομάδα και δύο ματς κόντρα σε Μακάμπι (εντός) και Μονακό (εκτός). Συν το γεγονός ότι είχε προηγηθεί βαριά ήττα με άσχημη εμφάνιση στην Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70.

