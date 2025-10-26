Παναθηναϊκός - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο ΟΑΚΑ ολοκληρώνεται 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί που σήμερα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα από την Πάτρα. Παναθηναϊκός - Προμηθέας στις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την επικράτηση τους επί του Κολοσσού με την οποία επέστρεψαν στις επιτυχίες, μετά την ήττα της 2ης αγωνιστικής από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αυτό θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους μετά από εκείνο της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο συμπλήρωσαν 14 αγώνες κανονικής περιόδου αήττητοι ως γηπεδούχοι, αφού η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73). Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός ήταν η πιο εύστοχη ομάδα στα δίποντα (66,38%) αλλά είχε το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στα τρίποντα (30,66%).

Οι «πορτοκαλί» από την πλευρά τους μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ υποχώρησαν σε αρνητικό πρόσημο αποτελεσμάτων (1-2) για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, στο συγκεκριμένο σημείο της σεζόν. Συνολικά το 1-2 είναι ο χειρότερος απολογισμός τους στην εκκίνηση του Πρωταθλήματος από την περίοδο 2018-19 που ήταν η δεύτερη από τις τρεις φορές που έγινε αυτό, αφού το ίδιο ρεκόρ είχαν και στην παρθενική σεζόν τους στην κατηγορία, το 2016-17.