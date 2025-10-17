Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Γκραντ από τη Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για τις 3 προηγούμενες αγωνιστικές.
Μέσα σε αυτές συναντάμε και τον Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού, που τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για ανάρτηση που είχε κάνει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα.
