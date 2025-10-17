Μενού

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Γκραντ από τη Euroleague

Πρόστιμο από την Euroleague στον Τζέριαν Γκραντ για ανάρτησή του.

Τζέριαν Γκραντ
Ο Τζέριαν Γκραντ στο ματς Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για τις 3 προηγούμενες αγωνιστικές.

Μέσα σε αυτές συναντάμε και τον Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού, που τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για ανάρτηση που είχε κάνει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ