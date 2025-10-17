Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Γκραντ από τη Euroleague

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για τις 3 προηγούμενες αγωνιστικές.

Μέσα σε αυτές συναντάμε και τον Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού, που τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για ανάρτηση που είχε κάνει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr