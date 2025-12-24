Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη μικρή φίλη της Ζάλγκιρις που θέλει φανέλα Ναν

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντυπωσιακή στη Euroleague και μετά τις νίκες με Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κατάφερε να φύγει και με σπουδαίο «διπλό» από το Κάουνας.
Στο γήπεδο βρέθηκε και μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις η οποία είχε πανό που ζητούσε τη φανέλα του Ναν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της
- Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»
- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τα Χριστούγεννα: Οι συχνότητες σε μετρό, τραμ και λεωφορεία
- Μπλόκα αγροτών: Με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.