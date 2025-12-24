Μενού

Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη μικρή φίλη της Ζάλγκιρις που θέλει φανέλα Ναν

Μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις είχε πανό ζητώντας τη φανέλα του Ναν και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ψάχνει τη μικρή για να εκπληρώσει την επιθυμία της.

Μικρή φίλη της Ζάλγκιρις με πανό, ζητώντας τη φανέλα του Ναν | EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντυπωσιακή στη Euroleague και μετά τις νίκες με Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, κατάφερε να φύγει και με σπουδαίο «διπλό» από το Κάουνας.

Στο γήπεδο βρέθηκε και μια μικρή φίλη της Ζάλγκιρις η οποία είχε πανό που ζητούσε τη φανέλα του Ναν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

