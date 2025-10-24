Μενού

Παναθηναϊκός - Ράφα Μπενίτεθ: Στο Κορωπί ο Ισπανός

Στο Κορωπί βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ράφα Μπενίτεθ.

Rafa Beniteth
Rafa Beniteth | ΙΝΤΙΜΕ
Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού» παίρνοντας τη θέση του Χρήστου Κόντη. Ο Ισπανός τεχνικός πήγε στο Κορωπί όπου και ξεναγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν και το σχετικό βίντεο με τον Τάκη Φύσσα και τα υπόλοιπα στελέχη του «τριφυλλιού».

