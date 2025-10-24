Παναθηναϊκός - Ράφα Μπενίτεθ: Στο Κορωπί ο Ισπανός

Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού» παίρνοντας τη θέση του Χρήστου Κόντη. Ο Ισπανός τεχνικός πήγε στο Κορωπί όπου και ξεναγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν και το σχετικό βίντεο με τον Τάκη Φύσσα και τα υπόλοιπα στελέχη του «τριφυλλιού».
