Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ 2-1: Οι «πράσινοι» πήραν τα ηνία μετά το πρώτο γκολ

Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επέτρεψε ένα μοναδικό γκολ στη Σάμσουνσπορ, πριν αποφασίσει να «μονοπωλήσει» το γήπεδο και να πάρει τη νίκη στα προκριματικά του Europa League.

Μέχρι το ημίχρονο το «τριφύλλι» δεν έχει δεχθεί ούτε μία ευκαιρία από τους Τούρκους, αλλά πάντως δεν πίεζε «ψηλά» ούτε φαίνονταν να επιζητά με... μανία το γκολ.

Όλα άλλαξαν όταν ο Τόμασον έκανε το 1-0 για την Σάμσουνσπορ (51'). Ο Ιωαννίδης και ο Καλάμπρια μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο αλλάζοντας Μπακασέτα και Κώτσιρα, και γύρισαν σε 4-4-2.

Στο 66' ο Παναθηναϊκός τραβά «πρώτο αίμα», ο Κυριακόπουλος φέρνει το 1-1 και οι «πράσινοι» αρχίζουν να ανοίγουν ρυθμό που αφήνει τους Τούρκους εκτός συναγωνισμού.

Με τους ακραίους μπακ του να ανεβαίνουν πιο συχνά και τους στόπερ του να παίρνουν μέτρα, δεν άργησε να έρθει το 2-1 από τον Πάλμερ Μπράουν (74'), υπό καταιγιστική κατοχή.