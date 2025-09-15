Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη συνεργασία του με τον Πορτογάλο προπονητή, Ρουί Βιτόρια, μετά το κακό ξεκίνημα των «πρασίνων» στη Super League, όπου σε δύο αγωνιστικές έχουν συγκομιδή 1 βαθμό.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Ρουί Βιτόρια δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά από απόφαση της διοίκησης της ομάδας πληρώνοντας το «μάρμαρο» για το κάκιστο ξεκίνημα που έκαναν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα μετά τις δύο γκέλες με Λεβαδειακό εντός έδρας (1-1) και Κηφισιά εκτός (3-2).

Ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε στην ομάδα τον Οκτώβριο του 2024 και πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 43 παιχνίδια συνολικά μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Πέρυσι ανέλαβε την ομάδα σε μία δύσκολη καμπή της, κατόρθωσε να την συμμαζέψει και να την βοηθήσει να προχωρήσει στην Ευρώπη και να βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα εξασφαλίζοντας την έξοδό της στα προκριματικά του Champions League, μένοντας όμως μακριά από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Φέτος, ο Ρουί Βιτόρια δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το όνειρο του Champions League μένοντας εκτός από την Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικά, παρά την καλή εικόνα της ομάδας, ωστόσο κατόρθωσε να φτάσει με τους «πρασίνους» στην League Phase του Europa League, πετυχαίνοντας μία σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ.

Παναθηναϊκός: Η ανακοίνωση για τον Ρουί Βιτόρια

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».