Παναθηναϊκός: Τι αναφέρει η ένσταση

Για παράβαση κανονισμών, αλλά και του νόμου έκανε λόγο ο Παναθηναϊκός στην ένσταση του, στο φύλλο αγώνος του πρώτου τελικού της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών κόντρα στον Αθηναϊκό στο κλειστό «Δ. Καλτσάς».

Όπως υποστηρίζουν στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας στους οποίους δεν επετράπη η είσοδος. Κάτι που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

