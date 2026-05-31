Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Το ωράριο λειτουργίας

Κανονικά λειτουργούν αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως κάθε χρόνο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα εφαρμοστεί με διαφορετικό καθεστώς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη εορτή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής.

Ως εκ τούτου, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με κάποιες εξαιρέσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με βάση τον συνηθισμένο προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά.

Ωστόσο να σημειωθεί πως σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς.

Πού θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει προτείνει τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.