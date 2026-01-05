Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε

Τα ξημερώματα της Τρίτης (5/1) ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο live που πραγματοποίησε στο Instagram αναφέρθηκε σε μια μεταγραφή την οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει, γεγονός που «άναψε φωτιά» στον κόσμο της ομάδας.

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», είπε μεταξύ άλλων.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο κόσμος σκέφτονταν οποιοδήποτε όνομα είχε στο μυαλό του και θεωρούσε πως μπορούσε να «ντυθεί» στα «πράσινα».

